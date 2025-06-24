Пилот Пабло Эскобара впервые рассказал о работе на него. Какие новые подробности о знаменитом и жестоком наркобароне он раскрыл?

Главный кокаиновый пилот Пабло Эскобара впервые рассказал о своей жизни

Пабло Эскобар остается одним из самых знаменитых наркобаронов в мире даже спустя более 30 лет после смерти, а бандиты в Южной Америке обожествили его. В 1980-х его Медельинский кокаиновый картель контролировал 80 процентов мирового наркотрафика. Одним из самых известных способов доставки наркотиков в США Эскобар сделал авиаперевозки: у него была целая флотилия самолетов. Руководил этой кокаиновой эскадрильей американец кубинского происхождения, который только недавно согласился раскрыть подробности своей жизни. «Лента.ру» рассказывает историю Тирсо Домингеса.

Домингес дал первое большое интервью для подкаста Cocaine Air

Автор подкаста Джонатан Уолтон познакомился с Домингесом еще в 2012 году, когда снимал документальный фильм об Эскобаре для исторического телеканала. Даже тогда, через 19 лет после смерти одиозного наркобарона, найти людей из его окружения, которые согласились бы открыто говорить о нем, было непросто.

В итоге через сложную сеть контактов Уолтону удалось выйти на Домингеса. Ранее о жизни бывшего пилота было известно немногое, хотя его арест в 1988 году наделал шума в американских СМИ.

Я искал, искал и искал человека, который был бы близок к Пабло Эскобару и достаточно отважен, чтобы рассказать о нем на телевидении Джонатан Уолтон, автор подкаста Cocaine Air

На пике карьеры наркокурьера и дилера Домингес зарабатывал до сотни миллионов долларов, перевозя кокаин из Колумбии во Флориду. У него был флот самолетов, роскошные особняки, десятки редких гоночных автомобилей и ручная пума по кличке Топкэт.

Майами 1970-х Фото: R. Krubner / ClassicStock / Getty Images

В 2012 году Домингес согласился побеседовать с журналистом, однако сам фильм увидел в тюрьме, куда попал по некоему делу, подробностей которого не раскрывает. К тому времени он уже отсидел 13-летний срок за преступления, связанные с наркоторговлей. В 2025-м Уолтон снова встретился с 73-летним Домингесом и подробно расспросил о том, как он оказался на службе у самого страшного наркобарона 1980-1990-х годов.

Домингес хотел стать бизнесменом, как и его отец

Главный пилот Эскобара никогда не помышлял о преступной карьере. Домингес был приличным мальчиком из хорошей семьи. Его отец был известным бизнесменом на Кубе и владел пятью сахарными заводами, в том числе на Гаити. Затем из-за семейных проблем он перебрался в Майами, где стал владельцем крупного строительного бизнеса. Домингес собирался пойти по стопам отца.

Он хорошо учился в школе, пользовался успехом у девушек, занимался серфингом и карате. К 17 годам юноша гонял по городу на Corvette Stingray, а будущее рисовалось исключительно в розовых, как закаты над Майами, тонах

Отец будущего наркокурьера, несмотря на успехи в строительстве, хотел вернуться к сахарному бизнесу, которым горел всю жизнь. В конце 1970-х бизнесмен запустил проект по покупке крупного предприятия на Пуэрто-Рико и перевозке его на Гаити, где владел землями.

Все это должно было стоить 40 миллионов долларов. Однако, когда сделка была оформлена и должны были начаться основные работы, у мужчины диагностировали рак в терминальной стадии. Он завещал свою мечту сыну.

После смерти отца мошенники лишили Домингеса денег

Домингес, которому тогда было 20 лет, взялся было за дело, но тут выяснилось, что старые партнеры отца не горят желанием работать с ним. Они с огромным уважением относились к Домингесу-старшему, но иметь дело с его неопытным отпрыском не хотели. В итоге молодой человек нашел инвестора в Майами, который оказался мошенником, и лишил его денег.

Домингес с друзьями похитил инвестора, избил его и добился, чтобы тот отдал ему бизнес на 400 тысяч долларов по торговле редкими автомобилями.

Я не собирался причинять ему вреда на самом деле. Мне просто были нужны мои деньги. Я не хотел его бить, но его нужно было припугнуть Тирсо Домингес

Он нашел нового инвестора и даже почти обо всем договорился на Гаити. Но новый партнер заявил, что Домингес получит только 20 процентов от бизнеса и должен быть благодарен за это. Будущий наркокурьер Эскобара разорвал сделку и понял, что там, где речь идет о больших деньгах, доверять нельзя никому. Он все еще хотел завершить проект отца, но поклялся, что теперь сделает это без посторонней помощи.

Тем же вечером я упаковал чемодан, вернулся в Майами и стал контрабандистом Тирсо Домингес

Порт-о-Пренс, Гаити Фото: David Weyand / Imagebroker / Globallookpress.com

Домингес стал возить наркотики по воде

Сначала Домингес решил возить марихуану с Багамских островов в Майами на лодке. Правда, это было связано со множеством опасностей, а однажды случилось событие, которое превратило его из водоплавающего наркокурьера в летающего. Домингес случайно передал у побережья груз наркотиков стоимостью 800 тысяч долларов не своим заказчикам, а неким другим наркоторговцам.

Молодого курьера «поставили на счетчик». Нужно было срочно искать выход, и Домингес его нашел. Он купил старенький винтовой самолет, быстро освоил пилотирование и начал возить наркотики по воздуху. Как утверждает Домингес, он не хотел связываться с кокаиновыми картелями, однако это пришлось сделать из-за долга.

Я не хотел иметь дела с кокаином, потому что торговцы кокаином были очень плохими ребятами. Они убивали всех подряд и так далее Тирсо Домингес

Douglas_DC-3 — подобные самолеты использовались для перевозки наркотиков латиноамериканскими картелями Фото: Phil Vabre / Wikimedia / Commons

По словам Домингеса, именно здесь его ангел-хранитель разошелся на полную. Молодому курьеру удавалось избегать поимки и выполнять задания своих кровожадных нанимателей точно в срок. Скоро он вернул 800 тысяч долларов с процентами и сделал себе репутацию самого лихого «кокаинового пилота» в Америке.

Вскоре Пабло Эскобар заинтересовался молодым пилотом

Слава Домингеса в определенных кругах стала настолько серьезной, что в середине 1980-х на него обратил внимание сам глава Медельинского кокаинового картеля Пабло Эскобар. Впрочем, курьер не сразу бросился в объятья нового босса. Домингес утверждает, что относился к своим нанимателям и наркотикам вообще без особого почтения.

Я против наркотиков. Сам никогда не употреблял. Но я стал жертвой аферы, которая подтолкнула меня туда, где я оказался Тирсо Домингес

Его вполне устраивали уже имевшиеся заработки. Домингес совершал по четыре перелета в месяц для конкурентов Эскобара и получал за каждый один миллион долларов. Глава Медельинского картеля же был решительно настроен перекупить пилота у конкурентов и сделал предложение, от которого тот просто не смог отказаться. Главный наркобарон Америки предложил ему совершать те же четыре рейса в месяц, но был готов платить по пять миллионов долларов за каждый.

Позже Эскобар разрешил Домингесу еще и самому продавать перевезенный кокаин. Пилот стал фактически партнером Медельинского картеля.

Все это произошло в середине 1980-х годов, когда Эскобар выбрался на пик своего криминального могущества, а обороты его картеля превышали бюджеты многих небольших государств. Своего лучшего пилота он не раз упоминал в беседах с близкими.

Тирсо Домингес, который был одним из наших главных перевозчиков, владел флотом из 30 самолетов, включая Boeing 707. У него была одна из крупнейших коллекций экзотических машин в мире, в том числе Duesenberg Кларка Гейбла за шесть миллионов долларов. У него было более сотни домов. Он владел четырьмя Lamborghini разных цветов под цвет его рубашек Пабло Эскобар из книги The Accountant's Story, написанной Роберто Эскобаром

Пабло Эскобар Фото: Colombian National Police / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В беседе с Уолтоном Домингес признался, что все это чистая правда. Он пояснил, что разноцветные Lamborghini начал покупать, чтобы не нарушать традицию. После первых успешных перелетов в США Эскобар подарил ему спорткар под цвет рубашки, в которой он был в тот момент.

В 1988 году Домингес попал за решетку

Роскошная жизнь длилась несколько лет. В 1988-м в дом Домингеса ворвались вооруженные до зубов полицейские и арестовали его с 12 подельниками. Их обвинили в ввозе как минимум пяти тонн марихуаны и кокаина на территорию США.

К тому времени наркокурьер владел роскошным особняком в Майами, управлял несколькими жилыми комплексами, собственными салонами редких машин, а также огромным автосалоном Lamborghini. Кроме того, у него был бизнес по продаже мобильных телефонов, которые могли себе позволить тогда только самые состоятельные люди: один аппарат стоил пять тысяч долларов.

Днем я управлял крупнейшим в мире дилерским центром Lamborghini, а по ночам перевозил тонны кокаина для Эскобара Тирсо Домингес

Всего этого Домингес лишился в одночасье. У него изъяли 20 спорткаров разных марок, пять самолетов и недвижимость. Все это позже было продано с аукциона. Следователи утверждали, что свои предприятия Домингес использовал для распространения наркотиков.

В 1991-м бывший курьер пошел на сделку со следствием, признал себя виновным и получил 13 лет тюрьмы. Впрочем, сдаваться он, похоже, не собирался. Два года Домингеса продержали в одиночной камере, после того как выяснилось, что он спланировал дерзкий побег.

Оказалось, что находившийся за решеткой подручный Эскобара сумел купить вертолет и приказал пилоту забрать его прямо с тюремного двора. За забором Домингеса должна была ждать машина. Однако один из заключенных узнал обо всем и доложил властям.

Тирсо Домингес с ручной пумой Фото: Courtesy of the Cocaine Air podcast / The Guardian

В итоге Домингес отбыл полный срок. В 1993 году полицейский спецназ расправился с Эскобаром на крыше его убежища в колумбийском Медельине. История наркобарона, который завалил половину мира кокаином и заселил Колумбию бегемотами, окончательно превратилась в легенду.

У Эскобара был еще один американский пилот

Трудно понять, что из рассказа Домингеса является правдой, а что он приукрашивает — теперь бояться нечего. Тем не менее все время работы на Эскобара он явно ходил по очень тонкому льду, а его ангел-хранитель работал без выходных. И дело не только в опасностях, связанных непосредственно с перевозкой наркотиков.

У Медельинского картеля был еще один пилот-наркокурьер, история которого странным образом пересекается с судьбой Домингеса и закончилась самым драматическим образом, причем по вине президента США Рональда Рейгана.

Американец Барри Сил родился в 1939 году, в 15 научился управлять самолетом, а в 18 был завербован ЦРУ. В конце 1950-х он тайно поставлял оружие Фиделю Кастро под прикрытием американской разведки, которая тогда поддержала свержение диктатора Фильхенсио Батисты.

В те годы отец Домингеса был сахарозаводчиком на Кубе, а Домингесу было лет шесть. Затем, когда политика США резко поменялась и Кастро превратился во врага, Сил, по его словам, участвовал в налетах на страну в качестве военного пилота

Тогда же у Домингеса-старшего начались те самые загадочные семейные проблемы, и они оказались в Майами. Видимо, проблемы эти были связаны с приходом к власти Кастро.

Барри Сил Фото: Wikimedia Commons

Сил рассказывал, что позже выполнял задания ЦРУ по всему свету, однако эти истории сегодня ставятся под сомнение исследователями. Как бы то ни было, в 1982-м Сил начал работать на Медельинский картель Эскобара. Он, как и Домингес, занимался перевозками кокаина и оружия по воздуху. Правда, получал, по данным источников, от 500 тысяч до 1,5 миллиона за рейс. К 1984 году Сил выполнил 150 рейсов и перевез наркотиков на пять миллиардов долларов.

Судьбу Сила решил странный поступок Рональда Рейгана

В марте 1984-го его взяли сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (УБН). Произошло это в городе Форт-Лодердейл, как раз там, где Домингес позже откроет свой салон Lamborghini. Сил согласился стать информатором УБН. Ему удалось сделать фото Эскобара и других наркобаронов во время отправки огромного груза наркотиков, причем грузили кокаин солдаты армии Никарагуа. Штаты получили доказательства сотрудничества страны, где уже три года шла гражданская война, с колумбийскими картелями.

Сил находился под программой защиты свидетелей, однако Рейган решил доказать всем, что власти Никарагуа сотрудничают с наркоторговцами. Он продемонстрировал секретные фото, добытые американским пилотом, в телеэфире. Имя Сила не упоминалось, но от гнева Эскобара это его не спасло. В 1986 году он получил очередь из автомата в голову в городе Батон-Руж в Луизиане, где жил под чужим именем

Домингес не называет точных дат, когда стал работать на Медельинский картель, известно только, что произошло это где-то в середине 1980-х. Вполне возможно, что его наняли на замену предателю-Силу. Скорее всего, за Домингесом велась постоянная слежка и любое подозрение в сотрудничестве с американскими властями стало бы сигналом к мгновенной расправе. После ареста в 1988 году ему, вполне возможно, предложили стать агентом или выдать какие-то сведения об Эскобаре. А вот сделал ли он это — неизвестно. Правда, учитывая, какой небольшой срок ему дали в итоге, — все может быть.

Виктория и Пабло Эскобар Фото: Eric Vandeville / Gamma-Rapho / Getty Images

Сегодня Домингес утверждает, что полностью выплатил свой долг обществу, а времена, проведенные на службе у самого знаменитого наркобарона в истории, вспоминает с плохо скрываемой ностальгией. И слишком уж старательно пытается изобразить раскаяние.