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20:40, 24 июня 2025Путешествия

Туристы на отдыхе в Европе нашли в море разложившиеся человеческие останки

Kathimerini: Двое туристов нашли человеческие останки на острове Гавадос
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: the_pictures_of_life / Shutterstock / Fotodom  

На отдыхе в Европе двое туристов нашли человеческие останки в Средиземном море. Об этом сообщает греческая газета Kathimerini.

По данным источника, туристы отдыхали на острове Гавадос, Греция. Во время купания в море у восточной части острова они обнаружили сильно разложившееся тело и немедленно сообщили об этом полиции.

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Сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы вытащили останки из воды. Они сообщили, что из-за сильного разложения определить пол или личность скончавшегося не представляется возможным. На данный момент тело решено отправить на Крит для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее туристы обнаружили человеческие останки времен Гражданской войны в США. На острове, где они отдыхали, когда-то находилось поселение XIX века — Эдингсвилл-Бич, популярное среди местной элиты.

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