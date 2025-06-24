Туристы на отдыхе в Европе нашли в море разложившиеся человеческие останки

Kathimerini: Двое туристов нашли человеческие останки на острове Гавадос

На отдыхе в Европе двое туристов нашли человеческие останки в Средиземном море. Об этом сообщает греческая газета Kathimerini.

По данным источника, туристы отдыхали на острове Гавадос, Греция. Во время купания в море у восточной части острова они обнаружили сильно разложившееся тело и немедленно сообщили об этом полиции.

Сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы вытащили останки из воды. Они сообщили, что из-за сильного разложения определить пол или личность скончавшегося не представляется возможным. На данный момент тело решено отправить на Крит для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее туристы обнаружили человеческие останки времен Гражданской войны в США. На острове, где они отдыхали, когда-то находилось поселение XIX века — Эдингсвилл-Бич, популярное среди местной элиты.