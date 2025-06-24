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21:10, 24 июня 2025Моя страна

В российском городе откроют школу юных кинологов

В Уфе откроют школу юных кинологов
Екатерина Ештокина

Фото: Julia Suhareva / Shutterstock / Fotodom

В российском городе откроют школу юных кинологов. Об этом пишет уфимский Telegram-канал UTV.

Отмечается, что учреждение будет базироваться в местном магазине «Ветна». По словам мэра города Ратмира Мавлиева, в центре дети научатся принципам кинологии и узнают, как правильно ухаживать за домашними животными.

Уточняется, что школу планируют открыть в сентябре 2025 года.

Ранее в июне стало известно, что лабрадор Спарта будет отвечать за безопасность аэропорта Камчатки. Недавно она начала проходить «курс молодого бойца»: ее учат безошибочно определять запахи разных взрывчатых веществ.

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