В Уфе откроют школу юных кинологов

В российском городе откроют школу юных кинологов. Об этом пишет уфимский Telegram-канал UTV.

Отмечается, что учреждение будет базироваться в местном магазине «Ветна». По словам мэра города Ратмира Мавлиева, в центре дети научатся принципам кинологии и узнают, как правильно ухаживать за домашними животными.

Уточняется, что школу планируют открыть в сентябре 2025 года.

Ранее в июне стало известно, что лабрадор Спарта будет отвечать за безопасность аэропорта Камчатки. Недавно она начала проходить «курс молодого бойца»: ее учат безошибочно определять запахи разных взрывчатых веществ.