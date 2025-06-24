В российскую деревню неожиданно прибежал «Бэмби»

В деревню Биккулово в Башкирии неожиданно прибежал косуленок

В деревню Биккулово Чишминского района Башкирии неожиданно прибежал «Бэмби». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Отмечается, что внезапно появившегося косуленка попыталась приютить местная семья Галимзяновых. Они намеревались накормить детеныша, однако тот отказывался от пищи. Поскольку косули поблизости не оказалось, четвероногого поселили в беседке во дворе дома российской семьи.

Спустя время, прочитав в сети, что кормить диких косуль нельзя, жители отпустили зверя в лес. Выяснилось, что у опушки детеныша уже ждала мать.

Ранее в июне в российском зоопарке родился Айсберг. Олененок стал четвертым малышом у пары северных оленей Байкит и Маковки.