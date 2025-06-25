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11:40, 25 июня 2025Из жизни

100-летние самостоятельные сестры-близнецы раскрыли секрет долголетия

WNCN: 100-летние сестры-близнецы из США назвали спорт секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @abc11_wtvd

В США сестры-близнецы отметили 100-летний юбилей в штате Северная Каролина и раскрыли секрет долголетия. Об этом сообщает WNCN.

Несмотря на солидный возраст Бернис Франк и Глория Липман остаются самостоятельными и живут в собственных домах. В субботу, 21 июня, сестры отметили очередной день рождения на грандиозной вечеринке, которую организовали для них друзья и родные.

Франк и Липман заявили, что им очень повезло дожить до таких лет и отметили, что подобное удается далеко не всем. Секретом долголетия они назвали активный образ жизни. «Я занималась спортом лет 50, а сейчас увлекаюсь йогой. Все это помогает мне оставаться здоровой», — сказала Липман. Франк добавила, что нужно постоянно заниматься чем-то интересным, чтобы поддерживать остроту ума.

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Сестры убеждены, что доброе отношение ко всем людям и чувство юмора также стали причинами их долголетия. «Бог держит нас здесь, чтобы мы посмотрели, как вы состаритесь вместе с нами», — пошутила Липман, обращаясь к гостям вечеринки.

При этом женщины признались, что генетика тоже сыграла большую роль в их долголетии. Их дедушка прожил до 103 лет, и сестры собираются поддержать эту семейную традицию. Сейчас Франк живет в штате Нью-Джерси, а Липман — в городе Роли, штат Северная Каролина. Женщины встречаются нечасто и потому особенно ценят праздники, на которые собирается вся семья.

Ранее 100-летние братья-близнецы из Великобритании раскрыли секрет своего долголетия. Уильям и Джек Кейси заявили, что прожили так долго благодаря регулярным занятиям спортом.

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