45-летняя певица Слава в микрошортах станцевала на пилоне

Российская певица Слава в джинсовых микрошортах станцевала на пилоне

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в откровенном наряде станцевала на пилоне. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего четыре миллиона подписчиков.

45-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в джинсовых микрошортах и белой майке на бретелях. Помимо этого, звезда надела коричневые ботфорты на высоких каблуках. Вдобавок исполнительница распустила завитые волосы, дополнив образ массивным браслетом.

В мае певица в нижнем белье снялась в гримерке. Слава запечатлела себя в зеркале во время подготовки к концерту.