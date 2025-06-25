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09:08, 25 июня 2025Ценности

45-летняя певица Слава в микрошортах станцевала на пилоне

Российская певица Слава в джинсовых микрошортах станцевала на пилоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava / Telegram-канал «Звездач»

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в откровенном наряде станцевала на пилоне. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего четыре миллиона подписчиков.

45-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в джинсовых микрошортах и белой майке на бретелях. Помимо этого, звезда надела коричневые ботфорты на высоких каблуках. Вдобавок исполнительница распустила завитые волосы, дополнив образ массивным браслетом.

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В мае певица в нижнем белье снялась в гримерке. Слава запечатлела себя в зеркале во время подготовки к концерту.

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