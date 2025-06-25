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14:07, 25 июня 2025Мир

Британский педофил попытался жениться на девятилетней украинке

Parisien: Педофил пытался устроить свадьбу с 9-летней украинкой в Диснейленде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Ранее судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних 39-летний педофил из Великобритании попытался устроить свадьбу с девятилетней украинкой. Об этом пишет газета Le Parisien.

По данным издания, британец устроил постановку бракосочетания. Мужчина по поддельным документам арендовал площадку в Диснейленде за 130 тысяч евро, пригласив на фиктивную свадьбу «сотни статистов», игравших роль приглашенных гостей. Сам педофил ради «церемонии» нанес грим.

25 июня в Киевской области Украины задержали 66-летнего педофила из США, который более 30 лет находился в розыске. Он совершил сексуальные преступления в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

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