Один из самых богатых людей в мире испугался надувных крокодилов и перенес свадьбу

Миллиардер Джефф Безос перенес свадьбу из-за угроз надувными крокодилами

Миллиардеру Джеффу Безосу, основателю Amazon и одному из самых богатых людей в мире, пришлось изменить место проведения свадьбы из-за угроз протестующих заполнить каналы надувными крокодилами. Об этом сообщает The Guardian.

Изначально свадьба предпринимателя с Лорен Санчес должна была пройти в историческом здании XVI века в центре Венеции, где располагалась Школа великого милосердия (Scuola Grande della Misericordia) — одна из семи венецианских «великих школ». Однако теперь церемонию перенесут в Арсенал, исторический комплекс верфей, окруженный укрепленными стенами, которые протестующим будет гораздо сложнее преодолеть.

Власти города утверждают, что перенос связан не столько с активностью протестующих, сколько с возросшей угрозой высокопоставленным гостям из Америки, связанной с боевыми действиями на Ближнем востоке. Однако венецианские активисты считают, что добились этого именно своими протестами, испугав миллиардера и власти.

Мы чувствуем, что одержали победу. Инициатива с крокодилами могла бы создать плохое впечатление о городе — вот почему место проведения изменили, даже если власти попытаются заявить, что это из-за войны пожелавший остаться неизвестным венецианский активист

Протестующие начали свою деятельность в марте, когда мэр Венеции, миллионер Луиджи Бругнаро, подтвердил, что Безос сыграет свадьбу в городе и арендует общественные пространства на несколько дней. Недовольные горожане считают, что это недопустимо. По их мнению, Венеция и так страдает из-за избытка туристов, а такого рода мероприятие окончательно превратит город в «Диснейленд для богачей».

Ранее сообщалось, что Безос готовится подписать жесткий брачный контракт накануне свадьбы. По данным источников, команда юристов работает над документом уже несколько месяцев, чтобы защитить активы Безоса, нажитые до брака.

