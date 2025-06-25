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10:37, 25 июня 2025Силовые структуры

Двое российских полицейских легализовали 50 тысяч иностранцев

В Калужской области двух полицейских обвинили в легализации 50 тысяч иностранцев
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Калужской области двух полицейских обвинили в легализации 50 тысяч иностранцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, замначальника полиции Сергей Григорьев и глава уголовного розыска Евгений Солопов организовали канал нелегальной миграции. Они в течении двух лет оформляли иностранцам сдачу тестов по русскому языку, знанию законов, трудовые патенты, а также временную и постоянную регистрацию. После этого эти документы легализовывались в России.

Установлены данные на 50 тысяч мигрантов, которых они успели оформить. Ведется розыск всех нарушивших законодательство, после чего они будут депортированы.

Ранее сообщалось, что раскрыты реальные масштабы трудовой миграции в Россию.

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