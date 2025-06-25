Глава МИД Ирана оценил встречу с Путиным одним словом

Глава МИД Ирана Аракчи: Встреча с Путиным 23 июня была замечательной

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал «замечательной» свою встречу с президентом России Владимиром Путиным 23 июня. Об этом сообщает Al Araby Al Jadeed.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию против атак США и Израиля. Между двумя странами существует обширное ядерное сотрудничество», — сказал министр иностранных дел.

Ранее спецпосланник президента США по Бижнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что война Израиля и Ирана закончилась. «Никто не стреляет друг в друга. Все кончено», — объявил американский чиновник.

23 июня Путин в Кремле встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. «Верховный лидер Ирана [Али Хаменеи] и президент Ирана господин [Масуд] Пезешкиан попросили передать Вам наилучшие пожелания», — сказал иранский дипломат.