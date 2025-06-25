Глава Минобороны России Белоусов провел переговоры с коллегой из КНР

Белоусов: Отношения Москвы и Пекина сохраняют восходящую динамику развития

В китайском городе Циндао прошли переговоры главы Минобороны России Андрея Белоусова с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем. Российский представитель заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений между странами, передает «Интерфакс».

«Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям», — подчеркнул Белоусов.

Глава российского военного ведомства заметил, что важную роль в укреплении стратегических связей между державами играют доверительные отношения между лидерами государств. Он выразил надежду на дальнейшее усиление двустороннего партнерства в оборонной сфере, а также поблагодарил коллегу за участие китайских бойцов в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Минобороны озвучили новые требования для российских военных. Глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что теперь российским офицерам будет недостаточно обладать личным мастерством — они должны будут не только проявлять свои навыки и показывать знания, но и передавать их молодым бойцам.