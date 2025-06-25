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15:42, 25 июня 2025Мир

Глава Минобороны России Белоусов провел переговоры с коллегой из КНР

Белоусов: Отношения Москвы и Пекина сохраняют восходящую динамику развития
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В китайском городе Циндао прошли переговоры главы Минобороны России Андрея Белоусова с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем. Российский представитель заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений между странами, передает «Интерфакс».

«Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям», — подчеркнул Белоусов.

Глава российского военного ведомства заметил, что важную роль в укреплении стратегических связей между державами играют доверительные отношения между лидерами государств. Он выразил надежду на дальнейшее усиление двустороннего партнерства в оборонной сфере, а также поблагодарил коллегу за участие китайских бойцов в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Минобороны озвучили новые требования для российских военных. Глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что теперь российским офицерам будет недостаточно обладать личным мастерством — они должны будут не только проявлять свои навыки и показывать знания, но и передавать их молодым бойцам.

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