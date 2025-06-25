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19:15, 25 июня 2025Моя страна

Карамелька вышла на прогулку в Челябинском зоопарке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: hornews.com

Маленькая альпака Карамелька вышла на прогулку в Челябинском зоопарке. Соответствующий ролик публикует портал «Хорошие новости».

Животное, которое совсем недавно только начинало ходить, впервые отправилась на самостоятельную прогулку. Вместе с ней шла сотрудница зоопарка. «Посетителей мы в процессе предупреждали, что трогать Карамельку пока нельзя и толпиться возле нее тоже нежелательно», — отметили сотрудники зоопарка.

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Прогулочный маршрут для начала был выбран короткий — от вольера до центральной клумбы и обратно. После этого Карамелька вернулась в родной загон, где к ней присоединились мама-альпака Маруся, а также альпаки по кличке Дуся и Сильвия.

По словам работников учреждения, дебют можно считать успешным.

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