Маленькая альпака Карамелька вышла на прогулку в Челябинском зоопарке. Соответствующий ролик публикует портал «Хорошие новости».

Животное, которое совсем недавно только начинало ходить, впервые отправилась на самостоятельную прогулку. Вместе с ней шла сотрудница зоопарка. «Посетителей мы в процессе предупреждали, что трогать Карамельку пока нельзя и толпиться возле нее тоже нежелательно», — отметили сотрудники зоопарка.

Прогулочный маршрут для начала был выбран короткий — от вольера до центральной клумбы и обратно. После этого Карамелька вернулась в родной загон, где к ней присоединились мама-альпака Маруся, а также альпаки по кличке Дуся и Сильвия.

По словам работников учреждения, дебют можно считать успешным.

Ранее стало известно, что под Сочи откроется парк слонов с рестораном и спа-зоной.