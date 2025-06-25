Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 25 июня 2025Наука и техника

На Украине оснастили сухопутный дрон авиаракетами

ВСУ оснастили роботизированную платформу авиаракетами С-5
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили сухопутную роботизированную платформу пусковой установкой для неуправляемых авиационных ракет. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На записи показан гусеничный дрон с блоком УБ-16-57, который вмещает 16 ракет калибра 57 миллиметров. Эффективная дальность пуска С-5М составляет 800-1800 метров. Ракета несет боевую часть весом 815 граммов.

В сообщении предположили, что эффективность такого решения сомнительная. На ролике видно, что легкое шасси сильно раскачивает при стрельбе.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в июне стало известно, что десантники группировки российских войск «Днепр» применяют наземные роботизированные платформы «Шанхай» и «Лягушка» в зоне специальной военной операции.

В мае холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил о передаче Министерству обороны России партии роботизированных комплексов «Депеша». Гусеничная машина может нести 100 килограммов груза. Дрон развивает скорость до 15 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет». Зеленского поставили подальше от Трампа на общем фото с саммита НАТО

    В итоговом документе саммита НАТО не укажут путь Украины в альянс

    Мужчина съел орех и столкнулся с неожиданным последствием

    Спецпосланник Трампа раскрыл число сброшенных на объект в Фордо бомб

    Российские беспилотники нанесли удар по Харькову

    В Европарламенте сделали неутешительное для НАТО заявление

    Учительница попала под суд за совращение 13-летнего школьника

    На Украине оснастили сухопутный дрон авиаракетами

    Гинеколог предупредила об опасности секса при пирсинге гениталий

    Командирам разрешили назначать арест за проступки на спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости