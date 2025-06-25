На Украине оснастили сухопутный дрон авиаракетами

ВСУ оснастили роботизированную платформу авиаракетами С-5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили сухопутную роботизированную платформу пусковой установкой для неуправляемых авиационных ракет. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На записи показан гусеничный дрон с блоком УБ-16-57, который вмещает 16 ракет калибра 57 миллиметров. Эффективная дальность пуска С-5М составляет 800-1800 метров. Ракета несет боевую часть весом 815 граммов.

В сообщении предположили, что эффективность такого решения сомнительная. На ролике видно, что легкое шасси сильно раскачивает при стрельбе.

Ранее в июне стало известно, что десантники группировки российских войск «Днепр» применяют наземные роботизированные платформы «Шанхай» и «Лягушка» в зоне специальной военной операции.

В мае холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил о передаче Министерству обороны России партии роботизированных комплексов «Депеша». Гусеничная машина может нести 100 килограммов груза. Дрон развивает скорость до 15 километров в час.