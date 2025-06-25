Пара россиян прогулялась по одному городу в обнимку со свиньей

В Уфе пара прогулялась по городу в обнимку со свиньей

Пара россиян прогулялась по одному городу в обнимку со свиньей. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах видно, как четвероногое активно машет хвостом, сидя в руках у мужчины. По словам очевидцев, необычная троица направлялась в уфимский торговый центр. Жители города предположили, что свинью несли в груминг-салон, где ей собирались сделать «новую прическу».

Ранее в июне деловых кабанчиков заметили в российском регионе. Дикие свиньи были заняты крайне полезным делом — рытьем земли в Клязьминско-Лухском природном комплексном заказнике во Владимирской области.