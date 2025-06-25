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17:39, 25 июня 2025Культура

Пресняков рассказал об общении с уехавшим из России сыном

Владимир Пресняков сообщил, что продолжает общаться с уехавшим из России сыном
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Певец Владимир Пресняков признался, что продолжает общаться с уехавшим из России после начала специальной военной операции (СВО) сыном Никитой. Об этом он рассказал в интервью изданию Voice.

По словам Преснякова, вскоре он встретится с Никитой на отдыхе в Испании. «Как обычно, встречаемся с ним там», — сообщил артист. Известно, что Пресняков-младший вместе со своей супругой Анной Красновой переехал в США в сентябре 2022 года. Там музыкант взял себе новый псевдоним и пробует выступать на разных фестивалях и в клубах.

В мае стало известно, что сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте заявил, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он также попросил помощи у своих подписчиков.

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