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13:20, 25 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта реакция МВД на сообщение о двух легализовавших 50 тысяч мигрантов полицейских

МВД опровергло сообщение о незаконной легализации 50 тысяч мигрантов под Калугой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

МВД опровергло сообщение о том, что двое полицейских легализовали незаконное пребывание для 50 тысяч мигрантов в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, арестованные полицейские подозреваются в легализации 16 мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Калужской области двух полицейских обвинили в легализации 50 тысяч иностранцев. Речь идет о замначальника полиции Сергее Григорьеве и главе уголовного розыска Евгении Солопове. Они организовали канал нелегальной миграции. В течение двух лет фигуранты оформляли иностранцам сдачу тестов по русскому языку, знанию законов, трудовые патенты, а также временную и постоянную регистрацию. После этого эти документы легализовывались в России.

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