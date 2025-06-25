Раскрыта реакция МВД на сообщение о двух легализовавших 50 тысяч мигрантов полицейских

МВД опровергло сообщение о незаконной легализации 50 тысяч мигрантов под Калугой

МВД опровергло сообщение о том, что двое полицейских легализовали незаконное пребывание для 50 тысяч мигрантов в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, арестованные полицейские подозреваются в легализации 16 мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Калужской области двух полицейских обвинили в легализации 50 тысяч иностранцев. Речь идет о замначальника полиции Сергее Григорьеве и главе уголовного розыска Евгении Солопове. Они организовали канал нелегальной миграции. В течение двух лет фигуранты оформляли иностранцам сдачу тестов по русскому языку, знанию законов, трудовые патенты, а также временную и постоянную регистрацию. После этого эти документы легализовывались в России.

