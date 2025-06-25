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11:33, 25 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали советы по профилактике разрушающих мозг болезней

Биолог Яшин: Снизить риск нейродегенеративных болезней мозга поможет спорт
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Снизить риск нейродегенеративных заболеваний можно, если соблюдать ряд простых правил, считает биолог, нутрициолог, заместитель директора «Союза Здоровье Здоровых» Артем Яшин. Советы по профилактике разрушающих мозг болезней он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Эффективным методом профилактики деменции он назвал регулярную физическую активность. «Любой спорт улучшает мозговое кровообращение, стимулирует нейропластичность и снижает риск нейродегенеративных заболеваний. Было установлено, что регулярные физические упражнения могут уменьшить симптомы болезни Альцгеймера на ранних стадиях», — рассказал он.

Кроме того, риск снижает правильное питание. По словам Яшина, рацион должен быть богат антиоксидантами, витаминами С и Е, омега-3 жирными кислотами, так как эти ценные вещества предотвращают повреждение клеток свободными радикалами. «Соблюдение средиземноморской диеты может замедлить когнитивные нарушения и снизить риск развития болезни Альцгеймера на 35-40 процентов», — добавил биолог.

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Еще одна рекомендация Яшина — научиться контролировать стресс, поскольку он ускоряет любые нейродегенеративные процессы. «Однако одного исчезновения причины стресса недостаточно, необходимо уметь восстанавливаться после него. Здесь как нельзя лучше помогут медитации: они снижают уровень стресса, повышают концентрацию, осознанность, собранность», — посоветовал биолог.

Кроме того, риск деменции снижают регулярное общение с людьми, разгадывание кроссвордов, изучение новых навыков или языков, участие в дискуссиях и волонтерская деятельность.

Ранее кардиолог Ирина Васильева заявила, что до 44 процентов случаев деменции можно предотвратить. Для этого она призвала контролировать вес.

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