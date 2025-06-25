Россиянам дали советы по профилактике разрушающих мозг болезней

Биолог Яшин: Снизить риск нейродегенеративных болезней мозга поможет спорт

Снизить риск нейродегенеративных заболеваний можно, если соблюдать ряд простых правил, считает биолог, нутрициолог, заместитель директора «Союза Здоровье Здоровых» Артем Яшин. Советы по профилактике разрушающих мозг болезней он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Эффективным методом профилактики деменции он назвал регулярную физическую активность. «Любой спорт улучшает мозговое кровообращение, стимулирует нейропластичность и снижает риск нейродегенеративных заболеваний. Было установлено, что регулярные физические упражнения могут уменьшить симптомы болезни Альцгеймера на ранних стадиях», — рассказал он.

Кроме того, риск снижает правильное питание. По словам Яшина, рацион должен быть богат антиоксидантами, витаминами С и Е, омега-3 жирными кислотами, так как эти ценные вещества предотвращают повреждение клеток свободными радикалами. «Соблюдение средиземноморской диеты может замедлить когнитивные нарушения и снизить риск развития болезни Альцгеймера на 35-40 процентов», — добавил биолог.

Еще одна рекомендация Яшина — научиться контролировать стресс, поскольку он ускоряет любые нейродегенеративные процессы. «Однако одного исчезновения причины стресса недостаточно, необходимо уметь восстанавливаться после него. Здесь как нельзя лучше помогут медитации: они снижают уровень стресса, повышают концентрацию, осознанность, собранность», — посоветовал биолог.

Кроме того, риск деменции снижают регулярное общение с людьми, разгадывание кроссвордов, изучение новых навыков или языков, участие в дискуссиях и волонтерская деятельность.

Ранее кардиолог Ирина Васильева заявила, что до 44 процентов случаев деменции можно предотвратить. Для этого она призвала контролировать вес.