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17:33, 25 июня 2025Моя страна

Россияне массово полюбили путешествовать по родной стране

VK Predict: За год количество турпоездок по России увеличилось на 22 процента
Алина Черненко

Фото: Unsplash

За пять месяцев 2025 года количество туристов, выбирающих поездки по России, увеличилось на 22 процента. О том, что соотечественники массово полюбили путешествовать по родной стране, рассказали представители платформы для анализа геопространственных данных Геокурсор от VK Predict, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, активнее всего путешествуют жители Москвы и Санкт-Петербурга — суммарно на них пришлась четверть российского турпотока. Тем временем доля туристов из других городов-миллионников составила 16,9 процента, из городов с населением от ста тысяч до миллиона человек — 39,1 процента, с населением до ста тысяч — 18,7 процента. Отмечается, что жители малых городов показали наиболее значительный рост туристической активности.

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В исследовании также говорится, что наиболее востребованными регионами для путешествий стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В топ-10 также вошли Ленинградская, Ростовская, Владимирская, Воронежская и Свердловская области и Республика Татарстан.

Ранее россияне выбрали топ-3 маршрута для путешествий по родной стране. Лидером стал маршрут «Калининград. Погружение в русскую Европу».

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