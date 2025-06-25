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17:01, 25 июня 2025Моя страна

Россияне предпочли расслабленный дресс-код для похода в офис

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Arlington Research / Unsplash

Большинство российских компаний предпочитают более расслабленный дресс-код для похода в офис. Об этом говорится в исследовании Sokolov и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, у 35 процентов компаний есть рекомендации по стилю, но за их соблюдением никто не следит. У 30 процентов все еще действует прописанный дресс-код, а у каждого пятого сотрудника вообще нет никаких ограничений — полная свобода выбора. При этом 12 опрошенных сотрудников живут в атмосфере негласных ожиданий, где все «понятно без слов».

Ранее сообщалось, что в России выберут самых красивых офисных сотрудниц на конкурсе красоты и деловых качеств «Мисс Офис». Известно, что кастинговый тур стартовал в марте, а 21 июня он пройдет в Челябинске.

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