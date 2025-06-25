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17:28, 25 июня 2025Моя страна

Российские музыканты записали композицию со звуками нейтронных звезд

Уральские музыканты записали композицию со звуками нейтронных звезд
Мария Винар

Кадр: ГТРК «Урал»

Уральские музыканты записали композицию со звуками космоса. Об этом сообщает информационный портал «Вести-Урал».

Барабанщики группы «Чувство ритма» заложили в основу произведения сигналы четырех нейтронных звезд, которые появились в результате взрывов сверхновых. При этом звуки небесных тел сочетаются с игрой на барабанах, маримбе, ксилофоне, колокольчиках и других инструментах. Кроме того, в композицию добавили фрагмент из Прелюдии Иоганна Баха до минор (BWV 999).

«Телефон в режим не беспокоить, начинаю слушать эти пульсары, начинаю их подставлять, с ними взаимодействовать, таким образом рождается композиция с одноименным названием "Пульсар"», — рассказал аранжировщик коллектива Стас Ситников.

В ближайшее время музыканты представят свою уникальную композицию широкой публике, а также выпустят целый альбом со звуками природы и космоса.

Ранее сообщалось, что российские астрономы сняли и показали туманности, которые ранее никто не мог сфотографировать. Тогда речь шла о туманностях SH2-157 и SH2-162 (NGC 7635), получивших названия Клешня Лобстера и Пузырь. Они расположены в созвездии Кассиопеи, в десяти тысячах световых лет от Земли.

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