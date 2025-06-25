Рынку жилья в России предрекли проблемы

Глава «Этажей» Хусаинов: Ввод многоквартирных домов в России сократится на 40 %

В 2027-2028 годах ввод многоквартирных домов в России может сократиться на 30-40 процентов. Проблемы на первичном рынке жилья предрек основатель и глава риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишет РИА Новости.

«Ввод 2027-2028 года будет очень плохим. Если ситуация с доступностью кредитных средств не изменится, то по многоквартирным домам он будет ниже на 30-40 процентов, чем в текущем году», — рассказал глава компании.

Россиянам может не хватить новых квартир, так как в 2025 году на рынок вышло слишком мало проектов (на 60 процентов меньше, чем в 2023 году) — достроить их должны как раз к 2027-2028 годам, заключил Хусаинов.

Ранее новостройкам в России предрекли подорожание. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года число строящихся домов сократится на треть. Поэтому цены продолжат расти даже в условиях более низких ставок по ипотеке. При этом сейчас рынок переполнен нераспроданными новостройками,

