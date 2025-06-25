«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет». Зеленского поставили подальше от Трампа на общем фото с саммита НАТО

Зеленского поставили подальше от Трампа на совместном фото с саммита НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского поставили подальше от американского лидера Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО в Гааге.

Глава Белого дома стоит почти в центре в первом ряду, в то время как украинский лидер находится намного правее во втором.

Рядом с Трампом стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по левую руку от Зеленского — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В третьем ряду за его спиной находятся премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, впереди — президенты Франции и Чехии Эммануэль Макрон и Петр Павел.

Ранее издание The Washington Post (WP) заявило, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.

Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО и планирует встречу с Трампом

Зеленский встретился на саммите НАТО с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Украинский лидер рассказал, что вместе с Рютте они скоординировали шаги в рамках саммита и высказались об ожидаемых результатах. Также политики обсудили конфликт на Украине.

Украина рассчитывает, что в итоговой декларации саммита будут сигналы по дальнейшей поддержке украинцев (...). Приоритетным вопросом для нас сейчас является усиление [системы] ПВО и поддержка развития отечественного оборонного производства со стороны стран альянса Владимир Зеленский президент Украины

24 июня Зеленский провел первую встречу в рамках саммита НАТО. Сообщалось, что он встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

Кроме того, ожидается встреча главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также совещание с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

Зеленский планирует встретиться и с Дональдом Трампом. Отмечалось, что команды президентов дорабатывают детали переговоров, которые запланированы «на ранний полдень» в среду, 25 июня, и будут посвящены санкциям против России и закупкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зеленский не посещал рабочие встречи саммита

Зеленский не посещал рабочие встречи альянса, присутствуя на церемониальных мероприятиях и проводя личные переговоры. Как заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, это говорит о том, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть президента Украины на саммите НАТО.

В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Орбан также отметил, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не состоять ни в каком сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в Евросоюзе, хотя премьер не против визита украинского лидера на саммит ЕС в Брюсселе 26-27 июня.

Обещание о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО не было включено в проект итогового коммюнике саммита альянса в Гааге.

Также сообщалось, что союзники Киева на саммите НАТО могут оставить Украину без военной помощи не только от США, но и от поддерживающих его стран Европейского союза. «Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями о помощи или крайне необходимом вооружении, таком как средства противовоздушной обороны», — писало издание Politico.

