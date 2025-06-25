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21:15, 25 июня 2025Экономика

В России дали прогноз по расширению льготной ипотеки

Депутат ГД Пахомов: Расширение льготной ипотеки возможно только точечно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дальнейшее расширение льготной ипотеки в России возможно только точечно. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, передает «Интерфакс».

По словам депутата, текущие правила льготной ипотеки останутся без изменений в течение следующих двух-трех лет. «Не исключено отдельное точечное расширение. Но в целом вот такой, как это назвать, льготной общей инвестиционной ипотеки, конечно, больше не будет. С этим надо жить», — заключил Пахомов.

Ранее стало известно, что с января по май 2025 года объем выдачи льготной ипотеки в России сократился на 51 процент. За пять месяцев года в стране оформили 164,46 тысячи таких кредитов на общую сумму 937,46 миллиарда рублей.

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