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16:50, 25 июня 2025Наука и техника

В России допустили появление частного космодрома

Компания IGG не исключила появления частного космодрома в России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Globallookpress.com

Частная компания Inter Global Game (IGG) не исключила появления собственного космодрома в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем построить частный космодром, который обеспечит доступ в космос благодаря ракетам и спутникам, разработанным и произведенным здесь», — сказал основатель организации Дмитрий Антонычев.

По его словам, с космодрома могут запускаться спутники группировки Noy Space Technologies. IGG планирует выведение более 80 космических аппаратов, предназначенных для обеспечения связью труднодоступных регионов Арктики и Дальнего Востока.

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В ноябре 2024 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что в будущем частные компании смогут строить в стране собственные космодромы.

В апреле 2021 года гендиректор частной компании «КосмоКурс» Павел Пушкин сообщил о закрытии возглавляемой им компании, которая планировала создать ракету и построить первый в РФ частный космодром.

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