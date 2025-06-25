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13:26, 25 июня 2025Забота о себе

Женщинам перечислили уничтожающие красоту народные средства

Онколог Ивашков предупредил о раздражении кожи из-за огуречной и молочной масок
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Barillo_Images / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, что многие народные средства для лица и волос уничтожают красоту. Их он перечислил женщинам в своем Telegram-канале.

Как отметил Ивашков, маска из огурца действительно освежает, но содержащиеся в овоще кислоты могут вызвать раздражение, покраснение и зуд. Различные масла для волос создают на них пленку, которая препятствует проникновению кислорода и питательных веществ. В результате они становятся ломкими и секущимися, предупредил медик.

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Маска из картофеля забьет поры, так как в нем содержится много крахмала, добавил врач. Использование молочной маски для осветления пигментных пятен чревато сухостью кожи, ее шелушением и раздражением. В заключение Ивашков добавил, что пилинг из кофе или сахара из-за наличия абразивных частиц повреждает верхний слой эпидермиса.

Ранее косметический химик Елена Николаева рассказала о главных ошибках в уходе за лицом. Она призвала обязательно умываться перед сном, даже если на лице отсутствовала косметика.

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