Журова прокомментировала недопуск российских конькобежцев к отбору на Олимпиаду

Журова: Недопуск российских конькобежцев на ОИ — недобросовестная конкуренция

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала недопуск российских конькобежцев к отбору на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом пишет «РБ Спорт».

«Сильнейших спринтеров, способных претендовать на медали, не допустили. Это завуалированная недобросовестная конкуренция», — заявила Журова.

Она добавила, что у спортсменов есть возможность пойти в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако, по словам Журовой, для этого нужно тратить время и деньги, и неизвестно, какой будет результат.

Ранее Журова объяснила появление российских флагов на чемпионском параде «Флориды». «Нашим хоккеистам американцы, то есть руководство "Флориды", дали добро на такой поступок», — заявила она.