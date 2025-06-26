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13:26, 26 июня 2025Спорт

18-летний аргентинский футболист умер во время операции на колене

18-летний аргентинский футболист Камило Нуин умер во время операции на колене
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Футболист из системы аргентинского клуба «Атлетико Сан‑Тельмо» Камило Нуин умер во время операции на колене. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) команды.

Точная причина смерти 18-летнего игрока не называется. Известно, что хирургическое вмешательство было связано с повреждением крестообразных связок колена.

«Мы рядом с его семьей, друзьями и коллегами в это трудное время. Мы поможем во всем, что им может понадобиться», — говорится в заявлении клуба.

Нуин выступал за резервную команду «Атлетико» в низших дивизионах чемпионата страны. За основной состав клуба центральный полузащитник не дебютировал.

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