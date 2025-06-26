Симоньян назвала абсурд дня

Симоньян: YouTube в ФРГ показывает рекламу с кадрами запрещенного в стране RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала абсурдом то, что для жителей Германии на YouTube показывают рекламу, в которой можно увидеть снятые RT кадры, хотя телеканал запрещен в стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Абсурд дня: израильское правительство крутит для немцев на YouTube антииранскую рекламу — с нашими кадрами, с лого RT. Напомню, что RT в Германии запрещен», — заявила Симоньян.

Публикацию она сопроводила двумя скриншотами такой рекламы, на которых можно увидеть логотип RT.

Ранее Симоньян ответила на обвинения RT в пропаганде. Журналистка вспомнила русскую поговорку.

Вещание RT в Германии было запрещено в феврале 2022 года. Как сообщили немецкие власти, причиной стало отсутствие лицензии.