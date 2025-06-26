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09:48, 26 июня 2025Экономика

Банк России обвинили в торможении внедрения цифрового рубля

Делягин: Банк России тормозит внедрение цифрового рубля по политическим причинам
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России по политическим причинам тормозит внедрение цифрового рубля. В умышленном затягивании процесса регулятор обвинил депутат Госдумы Михаил Делягин, его цитирует НСН.

Экономист заявил, что называемая ЦБ с «легендарной ненадежностью массово внедряемых систем цифровизации», из-за которой тормозится внедрение нового формата валюты, далеко не приоритетная.

«Я считаю, что проблема в либералах, которые управляют ЦБ. Одна из главных задач цифрового рубля — это выход из-под западных санкций, потому что цифровой рубль — это расчеты между центральными банками. К тому же цифровой рубль позволяет осуществлять смарт-контракты, благодаря которым невозможно нецелевое использование денег в принципе. А если мы ограничим коррупцию, то какие же деньги мы будем выводить из России на Юг? Это тоже абсолютно неприемлемо для российских либералов», — пояснил Делягин.

Днем ранее банк России перенес сроки начала массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. С этого момента, уточнили в ЦБ, открыть инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты ими товаров и услуг предстоит торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, которые являются клиентами указанных банков. Организации более мелкие получат годовую отсрочку, самый мелкий бизнес присоединится к программе уже в 2028 году.

Выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025 неделей ранее, президент РФ Владимир Путин призвал ЦБ и кабмин ускорить внедрение цифрового рубля, отметив, что его использование должно быть массовым.

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