Бойцы «Айдара» начали обращаться за советами к гадалкам

ТАСС: Бойцы «Айдара» в Сумах обращаются к гадалкам за советами о дезертирстве

Бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) на сумском направлении начали обращаться к ясновидящим и гадалкам за советами насчет дезертирства. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в некогда укомплектованное исключительно идейными неонацистами подразделение теперь набирают насильно мобилизованных украинцев.

«Последние деморализованы преступными действиями командования. Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать», — сообщил он.

Ранее стало известно, что насильно мобилизованные бойцы батальона «Айдар» захотели сдать позиции на сумском направлении. Отмечается, что мысли о своем деморализованном состоянии украинские военные высказывают в социальных сетях, а также обсуждают с незнакомыми людьми.