Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:04, 26 июня 2025Бывший СССР

Бойцы «Айдара» начали обращаться за советами к гадалкам

ТАСС: Бойцы «Айдара» в Сумах обращаются к гадалкам за советами о дезертирстве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) на сумском направлении начали обращаться к ясновидящим и гадалкам за советами насчет дезертирства. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в некогда укомплектованное исключительно идейными неонацистами подразделение теперь набирают насильно мобилизованных украинцев.

«Последние деморализованы преступными действиями командования. Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать», — сообщил он.

Ранее стало известно, что насильно мобилизованные бойцы батальона «Айдар» захотели сдать позиции на сумском направлении. Отмечается, что мысли о своем деморализованном состоянии украинские военные высказывают в социальных сетях, а также обсуждают с незнакомыми людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестованный экс-замминистра обороны Попов попал в больницу в тяжелом состоянии

    Россиянина впервые выбрали в топ-10 драфта НБА

    Необычные пульсации зафиксированы под Африканским континентом

    Режиссер «Дюны» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

    Депутат Рады отметил унизительную для Зеленского деталь на встрече НАТО

    Девушка расплакалась на приеме из-за неожиданного вопроса окулиста

    49-летняя актриса показала фигуру в красном купальнике

    В Киеве военного пригласили на свидание и попытались взорвать

    Названа украинская «столица мошенников»

    Трамп назвал самое желаемое Киевом оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости