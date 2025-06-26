Британские власти собрались защититься от последствий пошлин Трампа чрезвычайными мерами

Times: Закупки дорогой британской стали разрешат ради поддержки производства

Британские власти собираются защититься от последствий пошлин американского президента Дональда Трампа, после введения которых цены на сталь в королевстве упали на 10 процентов, а рынки наводнила зарубежная продукция, не попадающая в США, чрезвычайными мерами в виде протекционистского изменения законодательства. Об этом пишет Times.

Как узнали журналисты, правительство Великобритании намерено включить производство стали в список стратегически важных ресурсов для национальной безопасности королевства, что позволит госорганам при закупках для всех национальных проектов выбирать сталь местных производителей, а не более дешевых иностранных поставщиков.

Введение американцами импортных тарифов фактически запустило цепную реакцию на мировых рынках стали, в рамках которой поставщики стали искать новые места сбыта. В частности, ранее в Индии объявили о введении временной пошлины в 12 процентов, призванной защитить местный рынок от наплыва продукции из Китая и других стран.

Что касается британского производства стали, то в 2025 году оно оказалось под вопросом после того, как принадлежащая китайскому собственнику компания British Steel собралась закрыть два предприятия в городе Сканторп, отклонив проект помощи, предложенный властями. После экстренного заседания правительства и быстрого проведения через парламент закона, который подписал король Карл III, британскому руководству British Steel поручили не прекращать работу завода, дав гарантию защиты сотрудникам, которые ослушаются владельцев из КНР.