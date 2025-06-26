Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 26 июня 2025Экономика

Британские власти собрались защититься от последствий пошлин Трампа чрезвычайными мерами

Times: Закупки дорогой британской стали разрешат ради поддержки производства
Дмитрий Воронин

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Британские власти собираются защититься от последствий пошлин американского президента Дональда Трампа, после введения которых цены на сталь в королевстве упали на 10 процентов, а рынки наводнила зарубежная продукция, не попадающая в США, чрезвычайными мерами в виде протекционистского изменения законодательства. Об этом пишет Times.

Как узнали журналисты, правительство Великобритании намерено включить производство стали в список стратегически важных ресурсов для национальной безопасности королевства, что позволит госорганам при закупках для всех национальных проектов выбирать сталь местных производителей, а не более дешевых иностранных поставщиков.

Введение американцами импортных тарифов фактически запустило цепную реакцию на мировых рынках стали, в рамках которой поставщики стали искать новые места сбыта. В частности, ранее в Индии объявили о введении временной пошлины в 12 процентов, призванной защитить местный рынок от наплыва продукции из Китая и других стран.

Что касается британского производства стали, то в 2025 году оно оказалось под вопросом после того, как принадлежащая китайскому собственнику компания British Steel собралась закрыть два предприятия в городе Сканторп, отклонив проект помощи, предложенный властями. После экстренного заседания правительства и быстрого проведения через парламент закона, который подписал король Карл III, британскому руководству British Steel поручили не прекращать работу завода, дав гарантию защиты сотрудникам, которые ослушаются владельцев из КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Иоанн Грозный переворачивается в гробу». Храму Василия Блаженного пририсовали символы ислама. В РПЦ возмущены

    Появились подробности об изменениях в системе оценивания российских школьников

    Медведев сравнил текущие условия для бизнеса в России с наблюдавшимися в 2000 году

    Россиянам назвали главный документ при покупке жилья

    Варламов увидел цены на яйца в магазине русских эмигрантов и удивился

    Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине

    Украина пересмотрела ожидания сроков перемирия

    Адвокат раскрыл возможные последствия мошенничества с виллами для Гузеевой

    Прокуратура нашла в трех треках уехавшего из России рэпера пропаганду наркотиков

    Турист решил убраться в арендованном доме во время отпуска и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости