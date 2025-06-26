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20:10, 26 июня 2025Экономика

Эрмитаж подготовили к масштабной реставрации

Директор Пиотровский: Весь комплекс зданий Эрмитажа будет отреставрирован
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Весь комплекс зданий Эрмитажа в Санкт-Петербурге, включая Зимний дворец, будет отреставрирован. Старт масштабных работ анонсировал Генеральный директор музея Михаил Пиотровский, его слова передает «Интерфакс».

Глава Эрмитажа отметил, что с предыдущей реставрации комплекса прошло много времени, поэтому пора обновить здания и помещения. Реставрационные работы коснутся в том числе главного здания Эрмитажа и Эрмитажного театра.

«Мы сейчас готовим планы по серьезной реставрации главного музейного корпуса комплекса. Нужно произвести реставрацию фасадов, нескольких залов, паркетов, которые очень сильно изнашиваются. Нагрузка антропогенная на музей невероятная, особенно сейчас, в сезон», — пояснил Пиотровский.

Ранее стало известно, что до 2030 года в Санкт-Петербурге появится 10 новых станций метро. Уже к концу 2025 года должны завершить строительно-монтажные работы на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» на Красносельско-Калининской (шестой) линии Петербургского метрополитена. Работы также планируют проводить на других четырех новых станциях этой линии: «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной».

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