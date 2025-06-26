ЕС провалил принятие заявления в поддержку Украины

ЕС не смог принять заявление по Украине, так как одна страна не утвердила его

Европейский союз (ЕС) не смог принять заявление по Украине, так как одна страна, название которой не уточняется, не утвердила его. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Европейский совет обсудил последние события в отношении Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 16/25, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств», — отмечается в тексте. Всего в объединении 27 стран, что говорит о провале обсуждения.

Уточняется, что перед голосованием страны Евросоюза провели консультации по этому вопросу. В них также участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО и Евросоюз изменили мнение о возможности приема Киева в свой состав. В частности, он обратил внимание на смену позиции Польши по этому вопросу и Варшава перестала требовать членства Украины.