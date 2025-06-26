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14:49, 26 июня 2025Мир

Орбан заявил об изменении позиций ЕС и НАТО по Украине

Орбан: НАТО и ЕС изменили мнение о возможности приема Украины в свой состав
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО и Европейский союз (ЕС) изменили мнение о возможности приема Киева в свой состав. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Огромный поворот: теперь даже поляки не просят о членстве Украины в НАТО и ЕС. Европа просыпается!» — говорится в публикации.

Ранее Орбан заявил, что против приема Украины в Европейский союз во время референдума высказались 95 процентов граждан Венгрии.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что Украина не сможет вступить в НАТО во время президентства американского лидера Дональда Трампа, однако не исключил приема Киева в состав альянса в будущем.

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