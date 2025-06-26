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10:53, 26 июня 2025Мир

Жители одной европейской страны отказались принимать Украину в ЕС

Орбан: Против приема Украины в ЕС высказались 95 % граждан Венгрии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Против приема Украины в Европейский союз (ЕС) во время референдума высказались 95 процентов граждан Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе, трансляцию вел венгерский телеканал М1.

«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95 процентов принявших участие в референдуме», — отметил политик.

Ранее Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз может привести к финансовой трагедии и экономическому краху Европы. Он назвал возможный прием Киева в состав объединения самоубийством для Европы.

Кроме того, премьер Венгрии сказал, что большинство европейцев выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС. По его словам, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения.

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