Жители одной европейской страны отказались принимать Украину в ЕС

Орбан: Против приема Украины в ЕС высказались 95 % граждан Венгрии

Против приема Украины в Европейский союз (ЕС) во время референдума высказались 95 процентов граждан Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе, трансляцию вел венгерский телеканал М1.

«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95 процентов принявших участие в референдуме», — отметил политик.

Ранее Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз может привести к финансовой трагедии и экономическому краху Европы. Он назвал возможный прием Киева в состав объединения самоубийством для Европы.

Кроме того, премьер Венгрии сказал, что большинство европейцев выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС. По его словам, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения.