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12:19, 26 июня 2025Мир

Президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО

Президент Финляндии Стубб: Украина не сможет вступить в НАТО при Трампе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Украина не сможет вступить в НАТО во время президентства американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC.

«Если один из ключевых членов альянса — США — против вступления Украины в НАТО в настоящий момент, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе», — сказал политик.

Несмотря на это, в долгосрочной перспективе вступление Киева в альянс возможно, считает Стубб. По его мнению, Украина сможет вступить в Европейский союз и в итоге присоединится к НАТО.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против вступления Украины в Евросоюз выступает большинство граждан его страны. Результаты референдума показали, что такого мнения придерживается 95 процентов венгров.

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