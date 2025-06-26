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06:49, 26 июня 2025Россия

В России назвали два условия обвала фронта ВСУ

Офицер Дандыкин назвал условием обвала фронта ВСУ эффективную борьбу с БПЛА
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обвал фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможен в том случае, если будут выполнены два условия. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Первым из них, по его словам, является эффективное подавлении опасности, исходящей от дронов в силу того, что у ВСУ не хватает живой силы, которое они компенсируют как раз с помощью большого числа легких беспилотников.

«Потери в технике в основном от дронов, как известно. И мы бьем, и они бьют… Я думаю, что этот вопрос будет решаться на уровне борьбы дрона с дронами, и, несомненно, он будет решаться», — отметил он.

Вторым условием собеседник «Ленты.ру» назвал преодоление той линии обороны ВСУ, которая создавалась на территории Донбасса в течение нескольких лет.

«По большому счету, я думаю, с освобождением Константиновки и Красноармейска произойдет перерезание коммуникаций. И тогда это (обвал фронта — прим. «Ленты.ру») может произойти. Пока продвижение, разумеется, небольшое. Агломерация Донбасса — одна из самых мощнейших в Европе», — указал эксперт.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил важность города Константиновки, который используется командованием ВСУ как хаб для переброски личного состава и вооружения.

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