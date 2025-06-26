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12:46, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Известный комик дважды перенес сердечный приступ и отказался вызывать скорую

Комик Пол Синха дважды перенес сердечный приступ и отказался вызывать скорую
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Cat Morley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский телеведущий и комик, известный по участию в игровом шоу «Погоня» (The Chase), Пол Синха в эфире телепрограммы «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) рассказал, что дважды перенес сердечный приступ во время участия в фестивале и отказался вызывать скорую. Об этом сообщает издание Metro.

По словам Синхи, ему стало плохо на Эдинбургском фестивале комедии. «Я был в комнате, где было 400 человек, и все это навалилось на меня, и у меня случилось два сердечных приступа во время этого фестиваля. Два! На первой неделе и на третьей неделе», — вспомнил он.

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Когда у комика случился первый сердечный приступ, он решил не вызывать скорую помощь, а самостоятельно поехать в больницу, однако врачи ничего не обнаружили и отправили его домой. Однако позднее он снова испытал боль в области сердца и поехал в больницу, где ему сообщили, что он перенес два сердечных приступа.

«Я спросил: "Могу ли я продолжать [участвовать в фестивале]?" И мне сказали: "Мы не будем говорить вам, что делать". Поэтому я продолжил. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что это было неправильно», — добавил Синха.

Ранее сообщалось, что известную британскую телеведущую Ранвин Сингх, которая известна по участию в ток-шоу «Доброе утро, Великобритания», госпитализировали с аппендицитом. Телеведущая отметила, что после операции врачи запретили ей водить машину.

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