Кейт Миддлтон перестала появляться на публике на фоне слухов о рецидиве рака

C Кейт Миддлтон снова что-то происходит. Полтора года назад она в первый раз исчезла на три с лишним месяца. Как потом выяснилось, у нее диагностировали онкологическое заболевание и дворец пытался скрыть ее болезнь. Теперь Кейт снова куда-то пропала, причем еще внезапнее — до такой степени, что придворные запаниковали. Ходят слухи, что ей снова потребовалось лечение, и дело обстоит куда хуже, чем считалось. Тем временем супруг Кейт — будущий король Великобритании принц Уильям — лично составляет план ее похорон.

Кейт Миддлтон в последний момент отменила поездку на важнейшее светское событие

18 июня Кейт Миддлтон, принц Уильям, король Карл III и королева Камилла должны были появиться на скачках в Аскоте. Это давняя традиция, которая куда важнее, чем может показаться. Для британцев скачки в Аскоте — это одно из самых важных светских событий года.

От Аскота всего 10 километров до королевской резиденции — Виндзорского замка. Ипподром построила королева Анна в 1711 году, а в 1825-м Георг V впервые открыл скачки королевской процессией. С тех пор перед зрителями, собравшимися в Аскоте, каждый год проезжает карета, в которой сидят монарх и члены его семьи. Когда она заканчивается, над ипподромом поднимают королевское знамя.

Еще утром казалось, что все идет по плану. До начала процессии оставалось чуть больше часа, когда стало известно, что Кейт не приехала. В карете сидели только Карл, Камилла и Уильям — он не стал менять планы, но, если верить британским таблоидам, казался мрачнее обычного.

В официальном заявлении Кенсингтонского дворца отсутствие Кейт туманно объяснялось состоянием здоровья и необходимостью нащупать верный баланс между работой и отдыхом. Таблоиды со ссылкой на собственные источники во дворце писали, что принцесса до последнего момента собиралась в Аскот и очень разочарована, что так туда и не попала.

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Отсутствие Кейт в Аскоте вызвало панику в Букингемском дворце и слухи о рецидиве рака

Отсутствие Кейт в Аскоте застало придворных врасплох. Источник издания Daily Beast, в прошлом работавший во дворце и сохранивший связи в этой среде, рассказал, что известие о произошедшем вызвало у них панику и повлекло хаос.

Никто не понимал, куда могла деться Кейт, особенно так неожиданно. В сентябре 2024 года она объявила об излечении от рака и с тех пор появлялась на публике почти так же часто, как до болезни. Всего за несколько дней до скачек она участвовала в Дне ордена Подвязки, а до того ее видели на параде в честь дня рождения короля.

Во дворце ходили слухи, что состояние Кейт резко ухудшилось и к ней либо вызвали врача, либо даже госпитализировали.

То она едет, а через минуту — уже нет. А ведь это одно из самых важных мероприятий года для королевской семьи. Никто не пропускает Аскот просто так. Поэтому всерьез чувствовалась паника. Хаотичная природа этого объявления неприятно напоминала худшие времена прошлого года. Все были озадачены и озабочены источник Daily Beast

Другие источники уверяли, что ничего особенного не происходит. Знакомый Кейт Миддлтон, к которому Daily Beast обратился за комментарием, объяснил, что она просто устала после парада и Дня ордена Подвязки.

«Ей всегда трудно давалось участие в публичных мероприятиях из-за пристального внимания к ее особе и критики, которая неизбежно следует за этим. Эта неделя была для нее перебором», — добавил другой источник со связями в придворных кругах.

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Болезнь Кейт протекает тяжелее, чем считалось

Хотя приближенные Уильяма и Кейт пытались преуменьшить масштабы проблемы, даже они признавали, что ее отсутствие на скачках станет поворотным моментом. По их мнению, дальше будет только хуже. «Среда была тревожным звоночком, и при этом не последним», — заметил один из них в беседе с Daily Beast, подразумевая день королевской процессии в Аскоте.

Источники издания утверждают, что отсутствие Кейт в Аскоте было лишь началом. По их мнению, она почти полностью перестанет появляться на публике.

Самое важное тут — это выздоровление Кейт. Три мероприятия меньше чем за неделю — это, к сожалению, было для нее чересчур, и она сделала выводы. До конца года Кейт сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трех месяцев мы увидим ее больше трех раз источник Daily Beast

Косвенным подтверждением того, что речь идет об обострении онкологического заболевания, можно считать статью Ребекки Инглиш в Daily Mail. Инглиш тесно сотрудничает с Букингемским дворцом и фактически заведует организацией пула журналистов, занимающихся освещением жизни королевской семьи в британской прессе, поэтому ее информация заслуживает особого внимания.

В статье утверждается, что онкологическое заболевание, которое диагностировали у Кейт Миддлтон, протекало куда тяжелее, чем сообщалось ранее. «Чудо, что мы вообще можем говорить о выздоровлении», — пишет Инглиш.

По ее словам, здоровье Миддлтон серьезно пошатнулось еще до хирургической операции в январе 2024 года. Затем она много месяцев проходила химиотерапию. Чтобы упростить введение лекарств, ей имплантировали порт-систему. «Любой, кто сталкивался с этим, скажет вам: потом еще долго можно чувствовать себя нехорошо, — цитирует Инглиш своего источника. — Восстановление может занять годы».

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Британская королевская семья уже составляет план похорон Кейт Миддлтон

Слухи о возвращении рака появились на фоне других мрачных новостей. Из книги «Кейт: тот самый день, когда…», написанной королевским биографом Бертраном Декерсом, стало известно, что британская семья уже готовится к смерти Кейт Миддлтон.

План похорон начали составлять еще в 2024 году, причем к нему приложил руку лично принц Уильям. В частности, супруг Кейт выбрал для него название — «Операция Рединг-мост»

У такого названия есть объяснение. Как пишет Декерс, слово «Рединг» выбрано потому, что именно в этом городе родилась Кейт. Придуманное принцем название сокращается до букв ORB, которые также неслучайны. Так называется одна из скульптур в лондонском Таэуре — земной шар, увенчанный крестом. Он похож на державу, которую кладут в левую руку правителя во время коронации.

Биограф назвал это «почти признанием в любви» со стороны наследника престола, который редко проявляет эмоции и обычно предпочитает сдержанность. Как отнеслась к знакам внимания такого пугающего характера сама Кейт, не сообщается.

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В Кенсингтонском дворце придумали, как предотвратить появление новых теорий заговора о здоровье Кейт

Когда в 2024 году Кейт Миддлтон перестала появляться на публике, Кенсингтонский дворец первое время игнорировал просьбы объяснить ее отсутствие. В результате соцсети и таблоиды заполонили многочисленные слухи, домысли и теории заговора.

Многие заподозрили, что дело не ограничивается хирургическим вмешательством. Поговаривали, что принцесса находится в коме. Другие считали, что супруги поссорились или даже подали на развод. Были даже те, кто утверждал, что Кейт могла пострадать от домашнего насилия.

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На этот раз информации о происходящем с Кейт чуть больше. Публикации в таблоидах с цитатами анонимных источников о «поиске баланса между работой и отдыхом» и «усталости после трех мероприятий подряд, по-видимому, представляют собой попытки пресс-секретарей Кенсингтонского дворца предотвратить распространение слухов.

Кроме того, как пишет Daily Beast, Кейт якобы планирует чаще писать в соцсетях. В этом случае будет труднее говорить о ее исчезновении, даже если она почти перестанет появляться на публике. Сработает ли этот план, пока неизвестно.