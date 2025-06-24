Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике после исчезновения в Аскоте

Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике после исчезновения со скачек

Кейт Миддлтон отменит большую часть мероприятий, запланированных на ближайшее будущее. Об этом сообщает Daily Beast.

Источники издания со связями в придворных кругах утверждают, что неожиданное исчезновение Кейт со скачек в Аскоте было лишь началом. По их мнению, она почти полностью перестанет появляться на публике. Связано ли это с ее здоровьем и лечением от рака, диагностированном у нее в 2024 году, не уточняется.

Кейт перестраивает всю свою жизнь, весь баланс между работой и отдыхом. Среда была тревожным звоночком, и при этом не последним. Ей всегда трудно давалось участие в публичных мероприятиях из-за пристального внимания к ее особе и критики, которая неизбежно следует за этим. Эта неделя была для нее перебором бывший придворный

Самое важное тут — это выздоровление Кейт. Три мероприятия меньше чем за неделю — это, к сожалению, было для нее чересчур, и она сделала выводы. До конца года Кейт сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трех месяцев мы увидим ее больше трех раз источник Daily Beast

Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что отмена визита Кейт Миддлтон всего за час до ожидаемого появления на скачках в Аскоте вызвало панику в Букингемском дворце. Придворные не понимали, куда она могла деться, особенно так внезапно. Ходили слухи, что к ней либо вызвали врача, либо ее саму отвезли в больницу.