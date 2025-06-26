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01:26, 26 июня 2025Мир

Королева Нидерландов спародировала Трампа

Королева Нидерландов Максима спародировала Трампа в Гааге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Королева Нидерландов Максима пошутила над президентом США Дональдом Трампом в Гааге. Момент был снят на видео, которое опубликовал YouTube-канал издания Forbes.

Во время совместной фотографии королева спародировала манеру речь стоящего рядом с ней американского лидера, повторив за ним слово «спасибо».

25 июня в Гааге прошел саммит НАТО. Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, фокус был направлен на укрепление обороноспособности альянса, Украина не была важной темой для обсуждения.

На саммите лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году.

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