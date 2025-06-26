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15:17, 26 июня 2025Мир

Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине

Лавров: ЕС и Бриатния обкрадывают население ради бессмысленной войны на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании просто обкрадывают свое население ради продолжения боевых действий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения на решение острейших социально-экономических проблем, эти деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине», — сказал глава российского МИД.

По его мнению, налогоплательщиков стран ЕС и Великобритании «за последние три года просто обкрадывают».

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