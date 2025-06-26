Матч клубного чемпионата мира с участием «Интера» завершился массовой потасовкой

Игра клубного ЧМ между «Интером» и «Ривер Плейтом» завершилась потасовкой

В матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира между миланским «Интером» и аргентинским «Ривер Плейтом» произошла массовая потасовка. Об этом сообщает «Чемпионат».

Конфликт начался с нескольких единоборств защитника итальянского клуба Дензела Думфриса с игроком аргентинской команды Маркосом Акуньей в концовке матча. После финального свистка футболисты устроили потасовку, к которой подключились их партнеры.

Беспорядки совместными усилиями остановили персонал обеих команд, судьи и секьюрити. О дисциплинарных санкциях по итогам инцидента не сообщается.

Игра прошла в ночь на четверг, 26 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Итальянский клуб набрал семь очков и вышел в плей-офф с первого места, а «Ривер Плейт» с четырьмя очками стал третьим и завершил выступление на турнире.