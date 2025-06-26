Медведь вышел на взлетную полосу аэропорта и вызвал массовые отмены рейсов

Медведь пробрался на территорию аэропорта в Японии и вызвал отмену рейсов

Медведь пробрался на территорию аэропорта Хигасине, Япония, и вызвал массовую отмену рейсов. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Около 7 часов утра 26 июня сотрудник авиагавани заметил черного медведя ростом примерно 1,2 метра, который вышел на взлетную полосу. Из-за этого аэропорт приостановил работу на полчаса, что спровоцировало задержку четырех рейсов.

Взлетно-посадочную полосу открыли, а в 11:55 хищника снова увидели вблизи самолетов. Второе закрытие гавани привело к отмене 12 рейсов. По последним сообщениям, медведь все еще находится где-то на территории аэродрома. Местные власти рассматривают возможность отлова животного.

Ранее в Канаде семейство енотов пробралось на завод авиастроительной корпорации Airbus. Из-за животных производство самолетов оказалось парализовано.