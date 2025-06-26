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18:14, 26 июня 2025Путешествия

Медведь вышел на взлетную полосу аэропорта и вызвал массовые отмены рейсов

Медведь пробрался на территорию аэропорта в Японии и вызвал отмену рейсов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: contri / Wikimedia

Медведь пробрался на территорию аэропорта Хигасине, Япония, и вызвал массовую отмену рейсов. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Около 7 часов утра 26 июня сотрудник авиагавани заметил черного медведя ростом примерно 1,2 метра, который вышел на взлетную полосу. Из-за этого аэропорт приостановил работу на полчаса, что спровоцировало задержку четырех рейсов.

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Взлетно-посадочную полосу открыли, а в 11:55 хищника снова увидели вблизи самолетов. Второе закрытие гавани привело к отмене 12 рейсов. По последним сообщениям, медведь все еще находится где-то на территории аэродрома. Местные власти рассматривают возможность отлова животного.

Ранее в Канаде семейство енотов пробралось на завод авиастроительной корпорации Airbus. Из-за животных производство самолетов оказалось парализовано.

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