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17:14, 3 июня 2025Путешествия

Семейство енотов пробралось на завод и парализовало производство самолетов Airbus

PYOK: Шесть енотов перегрызли провода самолета Airbus на заводе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Семейство из шести енотов пробралось на завод авиастроительной корпорации Airbus рядом с Монреалем, Канада, и парализовало производство самолетов. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что сотрудники заметили самку енота, взбиравшуюся на шасси одного из лайнеров. Им пришлось обследовать всю территорию предприятия, чтобы найти еще пятерых детенышей. Животных отнесли за пределы завода, после чего началась масштабная проверка последствий их пребывания там.

Выяснилось, что еноты перегрызли провода одного из самолетов, а также использовали лайнер в качестве туалета.

Ранее самолет российской авиакомпании «Аврора» ушел на второй круг во время посадки из-за дикого животного на полосе. Несмотря на нештатную ситуацию, борт сел благополучно со второго раза, никто не пострадал.

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