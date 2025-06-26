Медведев сравнил текущие условия для бизнеса в России с наблюдавшимися в 2000 году

Медведев: Сейчас условия для бизнеса в России на порядок лучше, чем 25 лет назад

Текущие условия для бизнеса в России несмотря на нынешние сложности, связанные в том числе с экономическими санкциями и другими проблемами, все же гораздо лучше наблюдавшихся 25 лет назад. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС.

«Сравнивая с той картинкой, которая была, например, в 2000 году, могу сказать, что нынешние времена для реализации бизнес-инициатив на порядок лучше, чем тогда, хотя мы находимся в крайне стесненных условиях», — сказал политик.

Медведев подчеркнул, что сложности есть всегда и за долгие годы его работы не было причин сказать: «Ну вот, наступили прекрасные времена. Все отлично в экономике, можно расслабиться».

Ранее, говоря о шансах западных компаний вернуться в Россию, он признал, что часть бизнеса ушла под нажимом своих правительств или «из страха». При этом Медведев отметил, что возвращение в любом случае не будет простым.