Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 26 июня 2025Экономика

Медведев сравнил текущие условия для бизнеса в России с наблюдавшимися в 2000 году

Медведев: Сейчас условия для бизнеса в России на порядок лучше, чем 25 лет назад
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Текущие условия для бизнеса в России несмотря на нынешние сложности, связанные в том числе с экономическими санкциями и другими проблемами, все же гораздо лучше наблюдавшихся 25 лет назад. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС.

«Сравнивая с той картинкой, которая была, например, в 2000 году, могу сказать, что нынешние времена для реализации бизнес-инициатив на порядок лучше, чем тогда, хотя мы находимся в крайне стесненных условиях», — сказал политик.

Медведев подчеркнул, что сложности есть всегда и за долгие годы его работы не было причин сказать: «Ну вот, наступили прекрасные времена. Все отлично в экономике, можно расслабиться».

Ранее, говоря о шансах западных компаний вернуться в Россию, он признал, что часть бизнеса ушла под нажимом своих правительств или «из страха». При этом Медведев отметил, что возвращение в любом случае не будет простым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Иоанн Грозный переворачивается в гробу». Храму Василия Блаженного пририсовали символы ислама. В РПЦ возмущены

    Премьер-министр Украины поручил распределить РЭБ в прифронтовые регионы

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина отреагировал на обвинение

    Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о Европе

    Продажи китайских машин с пробегом в России взлетели

    В одной стране назвали пошлины Трампа вдвойне несправедливыми

    Участник СВО оплатил новую детскую площадку в родном селе

    Раскрыта удивительная польза шпината и капусты

    Россияне назвали страну мечты для путешествия

    Северная Корея направит дополнительные войска в зону СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости