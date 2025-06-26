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07:04, 26 июня 2025Забота о себе

Врачи оценили правдивость утверждения о влиянии ананаса на вкус спермы

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gabriel Yuji / Unsplash

Существует мнение, будто если перед сексом съесть немного ананаса, то вкус спермы улучшится. Британские врачи из больницы The Test Clinic оценили этот миф, сообщает издание Los Andes.

Как отметили медики, ананас действительно может изменить вкус спермы. Она станет более сладкой, благодаря чему ощущения от орального секса только улучшатся. С этой целью специалисты посоветовали мужчинам употреблять незадолго до полового акта количество ананаса, равное одной чашке.

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При этом эксперты подчеркнули, что некоторые ежедневные привычки, напротив, могут ухудшить вкус спермы. В качестве примера они привели курение, употребление алкогольных напитков и кофе. В заключение врачи призвали мужчин соблюдать сбалансированную диету, которая включает в себя свежие фрукты, чтобы предотвратить горечь эякулята.

Ранее психолог Вероника Уэст рассказала, что делать, если партнер отказывается от секса. По ее словам, необходимо найти такой способ удовлетворять свои потребности, который устраивает обоих.

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