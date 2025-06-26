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10:41, 26 июня 2025Россия

Москвичка убиралась в шкафу и была ужалена скорпионом

Депздрав: В Москве женщину ужалил скорпион во время уборки шкафа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Globallookpress.com

В Москве женщину ужалил скорпион во время уборки шкафа. Предположительно, он случайно был завезен в столицу из Крыма. Об этом стало известно городскому Депздраву.

Членистоногое вонзило жало в указательный палец жительницы Москвы, она почувствовала недомогание, сильную боль и вызвала бригаду медиков. В центре токсикологии Института Склифосовского ей оказали всю необходимую помощь.

Чтобы врачи убедились, какой скорпион стал причиной госпитализации, пациентка привезла его с собой. Медики предположили, что скорпион — «выходец» из Крыма и попал в Москву случайно, вместе с продуктами или одеждой.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двое подростков попали в реанимацию, их укусили змеи.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 13-летнюю школьницу ужалил скорпион.

ЖЗЛ
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