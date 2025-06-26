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14:36, 26 июня 2025Мир

На Западе увидели для Украины мрачный знак в прошедшем саммите НАТО

NYT: Саммит НАТО в Гааге стал еще одним мрачным знаком для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Прошедший в Гааге саммит НАТО стал еще одним мрачным знаком для Украины, так как тема российско-украинского конфликта «скатилась вниз» списка приоритетов. Об этом пишет газета The New York Times.

По мнению журналистов издания, главную сцену на мероприятии занял президент США Дональд Трамп. «Украина? Что такое Украина?» — съязвил Майкл Джон Уильямс, бывший советник НАТО, а ныне профессор международных отношений в Сиракузском университете, присутствовавший на саммите.

По словам Уильямса, Украина не была в центре внимания, как это было раньше. Он отметил, что участники также предприняли попытку не обсуждать спорные вопросы. Согласно материалу NYT, все стремились угодить Трампу, включая президента Украины Владимира Зеленского, который «даже надел черный пиджак».

Ранее журналисты немецкого издания Die Welt заявили, что украинский президент оказался «всего лишь второстепенным актером» на саммите НАТО. Они отметили, что в последние дни Украина подверглась мощным массированным ударам, однако в итоговой декларации саммита ее лишь кратко упомянули. При этом никаких новых конкретных финансовых обязательств перед Киевом никто на себя не взял.

Тем временем журналисты Bloomberg назвали вид Зеленского на саммите печальным. По их мнению, тот факт, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, был воспринят как победа, хотя и неизбежно разочаровал украинского лидера.

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