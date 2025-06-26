Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 26 июня 2025Забота о себе

Названы главные отличия между любовью и страстью

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психотерапевт, психолог и сексолог Холли Ричмонд назвала главные отличия между любовью и страстью. Ее слова цитирует Men's Health.

По словам Ричмонд, чтобы эротическое влечение появилось, необязательно даже знать характер и увлечения объекта желания. Для любви же нужно время, считает эксперт. Признаками глубокого чувства, по ее словам, являются желание узнавать о партнере как можно больше.

Сексолог отметила, что влюбленные стремятся быть рядом, но это не превращается в болезненную потребность, когда в разлуке появляется тревога или сильная тоска. В целом, по ее мнению, любовь более спокойна, чем страсть. Людям комфортно рядом друг с другом, им не нужно притворяться и волноваться о мелочах. «Страсть всегда касается только настоящего, а любовь подразумевает планирование, мечтание и рост с кем-то с течением времени. Любовь не лишена страсти, но в большей степени она движима общими ценностями, а не физиологией», — объяснила Ричмонд.

Материалы по теме:
Стремление все контролировать делает людей несчастными. Откуда оно берется и как с ним бороться?
Стремление все контролировать делает людей несчастными.Откуда оно берется и как с ним бороться?
23 апреля 2022
Почему мы влюбляемся не в тех? Психологи — о том, что стоит за невзаимными чувствами и тягой к партнерам постарше
Почему мы влюбляемся не в тех?Психологи — о том, что стоит за невзаимными чувствами и тягой к партнерам постарше
5 мая 2022

Наконец, страсть всегда временна, уверена сексолог. По ее словам, гормональный всплеск продолжается от трех до шести месяцев, далее влечение снижается. Любовь же со временем становится крепче, она адаптируется к изменениям, которые происходят с людьми и окружающих их обстоятельствам.

Ранее профессор Гарварда по социологии Артур Брукс назвал единственный признак крепких отношений. По его мнению, люди смогут прожить всю жизнь, если между ними есть дружба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В российском регионе решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов СВО

    Склепы с сокровищами нашли в российском регионе

    Появились новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей мира

    Пес прогрыз клетку в российском самолете и напугал сотрудников аэропорта после посадки

    В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

    Акулу в высоком прыжке над морем засняли в России

    Губерниев высказался о скандале между Volvo и Вяльбе из-за фото с грузовиком

    Прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Самбурской

    Лукашенко призвал сохранить одно наследие СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости