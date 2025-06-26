Названы главные отличия между любовью и страстью

Психотерапевт, психолог и сексолог Холли Ричмонд назвала главные отличия между любовью и страстью. Ее слова цитирует Men's Health.

По словам Ричмонд, чтобы эротическое влечение появилось, необязательно даже знать характер и увлечения объекта желания. Для любви же нужно время, считает эксперт. Признаками глубокого чувства, по ее словам, являются желание узнавать о партнере как можно больше.

Сексолог отметила, что влюбленные стремятся быть рядом, но это не превращается в болезненную потребность, когда в разлуке появляется тревога или сильная тоска. В целом, по ее мнению, любовь более спокойна, чем страсть. Людям комфортно рядом друг с другом, им не нужно притворяться и волноваться о мелочах. «Страсть всегда касается только настоящего, а любовь подразумевает планирование, мечтание и рост с кем-то с течением времени. Любовь не лишена страсти, но в большей степени она движима общими ценностями, а не физиологией», — объяснила Ричмонд.

Наконец, страсть всегда временна, уверена сексолог. По ее словам, гормональный всплеск продолжается от трех до шести месяцев, далее влечение снижается. Любовь же со временем становится крепче, она адаптируется к изменениям, которые происходят с людьми и окружающих их обстоятельствам.

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